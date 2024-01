Si è conclusa in queste settimane con la consegna dei contributi alle famiglie di Villanova di Bagnacavallo colpite dall’alluvione la raccolta fondi locale avviata dopo gli eventi di maggio dalle associazioni Il Senato e Civiltà delle Erbe Palustri a sostegno dei villanovesi.

Con il coordinamento del centro sociale Il Senato e il supporto dell’associazione Villanova Insieme e della Parrocchia sono stati raccolti oltre 50mila euro poi distribuiti a numerose famiglie della frazione.

«In questi mesi difficili le frazioni del territorio hanno dimostrato ancora una volta una fortissima coesione e una grande solidarietà – commentano la sindaca Eleonora Proni e l’assessore al Decentramento Alfeo Zanelli. – In questa circostanza, come Amministrazione desideriamo ringraziare le associazioni villanovesi che si sono fatte promotrici di questa lodevole iniziativa.»

Va ricordato inoltre che, accanto alle operazioni di soccorso coordinate dal Centro operativo comunale, nei giorni dell’emergenza a Villanova il volontariato locale si era attivato sia per la preparazione di pasti per le persone sfollate sia per la gestione di un emporio solidale allestito nella Sala Azzurra del Palazzone, dove venivano distribuiti beni di prima necessità per le famiglie residenti nelle zone colpite.