Ponte Bailey: la prossima settimana il ponte verrà spinto sul fiume

Non si sono fermati, nonostante il maltempo, i lavori per la costruzione del ponte Bailey a Faenza. Il cantiere è stato rallentato, ma si è continuato nell’allestimento di quello che in gergo viene definito il “becco” o “lancia”, in sostanza una struttura che serve per poter spingere il ponte sopra l’alveo fluviale e che poi verrà smontata una volta terminati i lavori. Il “becco” è stato posizionato sui rulli, ma deve essere ancora completato. Poi dovrà essere montata la struttura del ponte Bailey, che, in altezza, dovrebbe superare il primo piano del palazzo di piazza Lanzoni adiacente al quale è stato allestito il cantiere. Nei primi giorni della prossima settimana, terminata la costruzione della prima parte del ponte Bailey, dovrebbe avvenire il primo “lancio” sul letto del fiume. Dopodiché si continuerà a costruire la nuova infrastruttura.