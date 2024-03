Il programma nazionale Nati per Leggere (NpL) da oltre vent’anni sostiene l’importanza della lettura condivisa in famiglia fin dalla nascita, perché i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

I presidi Nati per Leggere sono l’ossatura che mantiene il programma attivo nei territori.

L’alluvione ha colpito una trentina di presidi romagnoli, per lo più nella provincia di Ravenna e in particolare nelle località di: Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Fornace Zarattini (Ravenna), Montegridolfo (Rimini).

I presidi sono stati individuati grazie alla ricognizione svolta dalle referenti regionali e locali di progetto. Si tratta di biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia, ambulatori pediatrici e librerie, tutti parte di una larga rete di servizi a cui aderiscono educatrici, operatori sanitari, volontari e bibliotecarie che attraverso il coordinamento delle biblioteche pubbliche del territorio fin dal 2000 hanno sostenuto e diffuso gli obiettivi del programma Nati per Leggere.

A questi presidi, AIB (Associazione Italiana Biblioteche), CSB (Centro per la Salute del Bambino ONLUS di Trieste), ACP (Associazione Culturale Pediatri) – le tre associazioni promotrici di Nati per Leggere – insieme al Comune e la biblioteca di Cattolica e le biblioteche aderenti al Polo Bibliotecario Modenese hanno dato un segnale di solidarietà, un primo passo nella ricostruzione di quello che l’alluvione ha portato via e, soprattutto, un’occasione a bambini e famiglie per vivere momenti di sollievo e benessere con la lettura condivisa.

Sono stati donati circa 400 libri adatti a bimbi da 0 a 6 anni e inoltre materiali informativi e guide bibliografiche “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori” edite dall’Associazione Italiana Biblioteche.

Fra i libri donati, alcuni dei titoli più amati del catalogo delle edizioni speciali NpL (come Prosciutto e uova verdi, Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini, Tararì tararera e Orso, Buco!), pensati per soddisfare la curiosità e nutrire l’interesse delle bambine e dei bambini fino ai 6 anni.

Sabato 2 marzo nella Biblioteca Comunale Trisi di Lugo si è tenuta la cerimonia di consegna ai rappresentanti dei presidi Nati per Leggere alluvionati dei libri e materiali offerti e il ringraziamento delle autorità.

Un momento che arriva al termine di un lungo percorso in cui il coordinamento Nati per Leggere si è prodigato per la Romagna alluvionata: ricordiamo, oltre all’indefesso

contributo volontario di Nives Benati, la realizzazione del Convegno nazionale a sostegno di Nati per Leggere Romagna, organizzato sabato 7 ottobre 2023 presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena: un incontro che ha coinvolto tutti i referenti del territorio per fare una attenta analisi delle criticità e per sviluppare una programmazione comune individuando alcuni interventi specifici, al fine di rilanciare Nati per Leggere in Romagna.