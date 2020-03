La Polizia di Stato ha denunciato K.K., 31enne tunisino, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina.

Ieri pomeriggio una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha proceduto, nel quadrilatero via Mazzini, via Baccarini piazza Caduti della Libertà e piazza Romolo Ricci, ad identificare un cittadino straniero che, accortosi della presenza degli agenti si disfaceva di un involucro gettandolo in terra e cercava di allontanarsi a piedi in direzione contraria al senso di marcia allo scopo di sottrarsi all’identificazione.

I poliziotti, fatto intervenire anche un secondo equipaggio, riuscivano a bloccare lo straniero nella via Baccarini ed a recuperare l’involucro di cui si era disfatto, risultato poi contenere 6 grammi di marijuana.

L’uomo, che si dichiarava di nazionalità tunisina e clandestino sul territorio nazionale, da un sommario controllo è stato trovato in possesso della somma di 475 euro in banconote di vario taglio che è stata sottoposta a sequestro perché ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, identificato per K.K. tunisino 31enne senza fissa dimora, è stato quindi condotto in Questura dove è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del Testo Unico dell’Immigrazione.