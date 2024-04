“La società Raggisolaris condanna fermamente quanto avvenuto domenica durante la partita tra Blacks e Roseto, episodi che hanno rovinato una bella giornata all’insegna dello sport.

I valori che negli anni sono sempre stati portati avanti dalla dirigenza e da tutti i suoi tesserati non c’entrano nulla con quanto è accaduto nel finale di gara, quando la curva ospite ha fatto scoppiare un petardo che ha provocato un enorme boato all’interno del palasport, facendo impaurire i tanti bambini presenti e le loro famiglie, a cui è seguito il lancio in campo di una bottiglia, di accendini e di monete. Inoltre i “tifosi” di Roseto hanno distrutto vetri e cartelloni pubblicitari. Anche i giocatori si sono spaventati, tanto che gli arbitri hanno sospeso la gara per qualche minuto.

È inammissibile che un simile gesto sia avvenuto in un ambiente in cui le persone vengono per divertirsi e per vivere un momento di gioia e di divertimento e ci auguriamo che simili deprecabili episodi non si ripetano più.

Auspichiamo che gli organi di giustizia prendano tutti i provvedimenti disciplinari del caso.”