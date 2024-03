L’occasione per un momento di riflessione e di approfondimento sui tanti temi che il mondo scolastico si trova, quotidianamente ad affrontare. Si parlerà dell’ambito formativo locale partendo da un’analisi più ampia del sistema italiano nell’incontro fissato per domani(giovedì 21 marzo) dalle ore 20.30 nel Salone Estense della Rocca di Lugo e dal titolo “La Scuola oggi. Tra opportunità, funzionamento e prospettive”.

A confrontarsi sul tema, insieme a tutta la cittadinanza invitata, saranno Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola per il Partito Democratico, Ouidad Bakkali, Deputata per il Pd, ed Elena Zannoni, candidata a Sindaca di Lugo per la coalizione di centrosinistra. A coordinare la serata sarà invece Daniela Geminiani, Dirigente scolastica negli istituti comprensivi di Lugo per 13 anni fino al 2019.

“La scuola – sottolinea Gianmarco Rossato, segretario del Pd di Lugo – si trova ad affrontare un momento di grande cambiamento, con sfide e opportunità che si intrecciano in un panorama complesso. Da un lato, l’evoluzione tecnologica richiede una costante innovazione didattica e metodologica per preparare gli studenti alle sfide del futuro. Dall’altro, persistono diverse criticità, come la carenza di risorse, la dispersione scolastica e la disaffezione verso l’apprendimento”.

“Per affrontare le sfide del presente e costruire una scuola più efficace e inclusiva – evidenzia Elena Zannoni, candidata a Sindaca a Lugo – è necessario un impegno collettivo. La didattica è sicuramente un tema fondamentale, ma anche i servizi di pre e post scuola, le attività extra scolastiche, gli spazi per lo studio dei ragazzi nel week-end e negli orari serali, l’attenzione alle manutenzioni e agli investimenti in strutture. A Lugo si è sempre posta la massima attenzione ai servizi 0-6, alla scuola diffusa anche nei piccoli centri, ma anche alla formazione e all’università, con l’insediamento del corso di Meccatronica. Vogliamo confermare e valorizzare questo impegno. Senza tralasciare, infine, che spesso attorno alle scuole si stringono reti di auto aiuto tra famiglie preziosissime per la nostra comunità”.

Partito Democratico Lugo