Nella giornata di domani, giovedì 21, fino a venerdì 22 marzo, nella fascia oraria tra le ore 8.15 e le 19, verranno eseguiti lavori di manutenzione del manto stradale in via Medaglie d’oro e più precisamente tra la rotatoria prospicente l’ingresso dell’Istituto Persolino-Strocchi e quella dopo il sottopasso ferroviario (tra via Medaglie d’oro/via Malpighi/via Filanda Nuova). I veicoli, limitatamente alla fascia oraria indicata, potranno transitare per i percorsi alternativi di via Risorgimento o via del Cavalcavia. La ciclo-pedonale rimarrà invece aperta alla viabilità. Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 marzo, dalle ore 8 alle 19, i lavori interesseranno poi la rampa di accesso di via Filanda Nuova. In queste giornate, solo nell’orario soprindicato, via Filanda Nuova rimarrà chiusa al traffico nel tratto interessato dai lavori. I veicoli provenienti da via Malpighi e da via Filanda Nuova verranno deviati in via Piero della Francesca.

Il personale della ditta incaricata ha già predisposto la segnaletica verticale di cantiere e le deviazioni.