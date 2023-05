“Il Prefetto di Ravenna rivolge un caloroso appello a tutti i cittadini a non mettersi alla guida alla volta delle zone interessate dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, in quanto l’intasamento delle reti viarie ostacola gravemente l’arrivo sui luoghi dei mezzi e del personale incaricati di procedere alla rimozione del fango e dei detriti dalle strade oltre che dei mezzi di soccorso alla popolazione.

Al contempo, i cittadini che si trovano in corrispondenza delle aree ove sono in corso le attività di ripulitura delle strade sono invitati ad allontanarsi dalle aree di cantiere a tutela della propria incolumità e al fine di non ostacolare il celere svolgimento dei lavori.

Allo stesso modo, si invitano tutti i volontari ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle Autorità locali e da tutto il personale che istituzionalmente è impegnato nella gestione dell’emergenza.”