“Alcuni giorni fa, a Faenza, è stata proposta all’attenzione della cittadinanza una petizione, rivolta all’Amministrazione del Comune di Faenza e all’ Unione della Romagna Faentina, finalizzata a chiedere una sollecita apertura al pubblico della nuova sede del Polo archivistico faentino.

Qui, in via Antonio Zucchini 29, sono stati riuniti l’Archivio di Stato e l’Archivio Comunale in cui sono stati doverosamente aggregati i documenti che conservano la memoria di almeno 1000 anni della storia di Faenza.

Purtroppo la sede non è ancora aperta al pubblico a causa, così pare, del mancato completamento di alcune pratiche burocratiche.

Già negli ultimi anni gli utenti dell’Archivio sono stati penalizzati da periodi di chiusura più o meno prolungati e da orari molto limitati dovuti anche alla carenza di personale, con grave danno per tutti coloro che si dedicano alla ricerca storica e per i tecnici del settore edilizio.

Un Archivio è un servizio pubblico essenziale per la conoscenza del passato, la comprensione del presente e la crescita civile della nostra comunità.

Gli estensori della petizione invitano i cittadini a manifestare il proprio sostegno apponendovi la firma presso la Bottega Bertaccini – Libri e Arte in Faenza, in corso Giuseppe Garibaldi 4, negli orari di apertura della libreria.”

Firmato

(il referente)

Sauro Casadei, (già direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza)