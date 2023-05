“Allerta meteo- aggiornamento di domenica:

Anche quella appena trascorsa è stata una notte piuttosto complessa. Le acque provenienti dalle rotte dei fiumi degli scorsi giorni stanno impegnando la rete di bonifica consortile dei nostri territori.

Ma andiamo con ordine.

Dove sono gli ATTUALI allagamenti su Alfonsine? Dalla elaborazione di rilevazioni mediante drone è stata derivata la mappa che allego. Come vedete le aree blu scuro sono quelle in cui attualmente sono confluite le acque di cui si tratta. Quindi le parti maggiormente interessate (nella mappa sono riportate in blu scuro) sono ricomprese in un ideale triangolo tra Fiumazzo, Taglio Corelli e Voltana, oltre che quella a nord sempre di Taglio Corelli, dall’altra parte della ss 16.

Il Consorzio di Bonifica ha lavorato con grande abnegazione per tutelare quanto più possibile i centri abitati da queste imponenti masse d’acqua.

Tuttavia, il deflusso di acque da rotte di fiumi intervenute in altri territori sta proseguendo, con conseguente ulteriore sollecitazione della rete consortile. Proprio per questo, nel corso della notte, il Consorzio di Bonifica ha dovuto predisporre e programmare un intervento straordinario, in particolare un taglio sul Canale Destra di Reno nella zona cd. Fornazzo. Questo consentirà di creare un grande “cassetto” di contenimento delle acque, in un quadrilatero ricompreso tra Senio, Reno, Raspona e canale Destra di Reno. Proprio ora è in corso la realizzazione di questo taglio.

Mi permetto allora di ringraziare gli imprenditori agricoli delle nostre aree i quali, oltre a conoscere in maniera precisissima le caratteristiche del territorio anche sotto questo profilo ed avere collaborato agli sversamenti, spesso sono dovuti soggiacere all’allagamento dei loro campi per tutelare la sicurezza dei centri abitati vicini in questo momento così complicato.