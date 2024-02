Partono i corsi di cucina al KWAK Faenza

La Scuola di Cucina KWAK è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi di cucina previsti per il primo trimestre dell’anno. Con un’enfasi particolare sull’esperienza gastronomica e l’apprendimento delle tecniche culinarie più innovative, la Scuola di Cucina KWAK continua a offrire un ambiente accogliente e professionale per gli appassionati di cucina di ogni livello. Si parte sabato 17 febbraio con i corsi amatoriali e con la pasta fresca, mattarello, cappelletti & orecchioni con Stefania Olmeti, poi il 18 febbraio le torte da credenza della nonna con Pierluigi Sapiente. Domenica 25 febbraio piadina romagnola & crescioni con Sfarinà (Vincenzo e Giacomo Lo Stuto) e avanti per tutte le domeniche di marzo con dolci di pasqua, lievito madre, la cucina degli avanzi e altro. I corsi professionali iniziano Lunedì 26 febbraio con CU.CI.NARE con lo chef Cristiano Tomei. Il 18 marzo la cucina di penna, di piuma e di pelo con Matteo e Riccardo Vergine, a seguire l’8 aprile la tradizione contemporanea di Federco Sisti. Ogni data rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte della cucina, guidati da chef esperti e appassionati del settore. I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti agli chef professionisti. Per partecipare ai corsi, è necessario prenotare il proprio posto in anticipo, in quanto i posti sono limitati per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità. Per informazioni dettagliate sui corsi, orari e modalità di iscrizione, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.kwakformazione.it o contattateci a info@kwakformazione.it – cell.328/3512597.