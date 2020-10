Parte oggi la campagna di vaccinazione contro l’influenza, Falcinelli (Ordine Medici): “Importante vaccinarsi per distinguere fra Covid e influenza stagionale”

E’ iniziata oggi, lunedì 12 ottobre, la campagna di vaccinazione contro l’influenza, che la regione Emilia Romagna ha deciso di anticipare di due settimane rispetto agli scorsi anni. Il vaccino è completamente gratuito per chi ha compiuto 60 anni, per le donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza, per medici e personale sanitario, per i familiari e contatti di soggetti ad alto rischio e per i soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come il personale scolastico o gli agenti di polizia.

A partire da oggi saranno già disponibili 1,2 milioni di dosi (+20% rispetto alla scorsa stagione); a queste potrebbe aggiungersi un ulteriore 20% in caso di necessità. Questo perchè la Regione punta a ridurre le complicazioni e semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti vista l’epidemia da Coronavirus ancora in corso. Facciamo il punto con la situazione dei vaccini antinfluenzali a Ravenna con il presidente dell’Ordine dei Medici, il Dottor Stefano Falcinelli.