Mercoledì 24 gennaio, al circolo Il Portoncino, in via Portoncino 4, in occasione della rassegna “Parole e musica. Dedicato a …”, promossa dal Club Borion’s M.S., con il patrocinio del Comune, si terrà l’evento musicale in omaggio a Wes Montgomery e Grant Green con l’esibizione di Marco Bovi quartet che vede Marco Bovi alla chitarra, Alessandro Scala al sax, Emiliano Pintori all’Hammond, Adam Pache alla batteria.

La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 comincerà la musica. L’ingresso è riservato ai soci, ma la tessera potrà essere acquistata all’ingresso al prezzo di 12 euro.

Il costo della serata è di 30 euro, comprensivo di menù degustazione a base di polpettine di verdure con salsa gazpacho (agrodolce), pasta e fagioli (con o senza cotiche), calice di vino e acqua e il dolcetto tradizionale alle 22. E’ possibile il solo ascolto della musica al prezzo di 10 euro.