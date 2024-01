Nuovo autovelox a Barbiano: misurerà la velocità in entrambe le direzioni

Nuovo autovelox a Barbiano lungo la provinciale 7 che collega i territori di Faenza e Solarolo con il lughese. Il nuovo dispositivo, in corso di installazione in questi giorni, è posizionato all’altezza dell’incrocio fra la provinciale, che in quel tratto prende il nome di via Corriera, e via Manzoni, a qualche centinaio di metri di distanza da un box autovelox presente da diversi anni e ormai senza quasi alcun tipo di effetto deterrente sul traffico quotidiano. La provinciale è una delle principali vie d’accesso per i territori della Bassa Romagna, attraversata ogni giorno da centinaia di veicoli in entrambe le direzioni.