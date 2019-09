Spiacevole sorpresa stamane per alcuni residenti dell’area attorno al Parco Tassinari. Recandosi nell’area giochi, infatti, è stato scoperto che l’altalena da poco installata dedicata ai bambini con disabilità era stata danneggiata. Fortunatamente niente da pregiudicarne l’utilizzo, ma comunque un’azione stupida nei confronti di un bene comune, per di più un bene a favore di bambini con difficoltà. In sostanza, qualcuno si è divertito con un coltello, o comunque con un oggetto tagliente, a tagliare parte del telaio dell’altalena. L’episodio è già stato segnalato al Comune e al sindaco in persona.