Parco Marittimo, se ne parla in commissione: il taglio dei posti auto per gli stabilimenti resta una delle problematiche

Si riunisce questo pomeriggio la commissione consiliare richiesta da Samantha Tardi del movimento civico CambieRà per tornare a parlare del Parco Marittimo, progetto di riqualificazione delle coste ravennati slittato come tante altre iniziative anche per colpa della pandemia. I lavori, che sarebbero dovuti partire nel settembre del 2020, avevano sollevato diverse proteste soprattutto tra i gestori degli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna. Il progetto prevede infatti la sostituzione dei posti auto negli stradelli della località di mare con la creazione di passerelle in legno per creare un migliore collegamento con la spiaggia. Samantha Tardi chiederà quindi in commissione la data di inizio dei lavori e quali disagi essi potrebbero creare.