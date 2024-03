Paolo Salvatori, ex direttore di alcune divisioni dei servizi segreti italiani ha presentato il suo libro “intelligence, Quo Vadis? Passato e futuro dei servizi segreti esteri”. L’ evento si è svolto giovedì 14 marzo alla Casa Matha ed è stato organizzato dal Prof. Alberto Pagani. In collegamento anche l’ex capo centro CIA in Italia, Robert Gorelick.