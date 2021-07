Paola Tampieri, imolese, 46 anni, ex professionista (256° posto come best ranking mondiale), tecnico nazionale Fit, da ieri è parte integrante dello staff maestri e istruttori del Tennis Club Faenza. «Abbiamo deciso di inserire Paola in un settore strategico come quello della nostra scuola tennis – dichiara il direttore sportivo Nicolò Vincenzi – Il potenziamento del vivaio è un obiettivo prioritario per il nostro circolo e questo innesto costituisce il primo passo di un nuovo percorso che vedrà altre novità da settembre».