Prima sconfitta in campionato per la Fenix, caduta sul campo della My Mech Cervia per 0-3. Con la vittoria del big match le cervesi restano prime in classifica da sole con tre punti di vantaggio sulla Fenix, che comunque mantiene il secondo posto. Questa sconfitta servirà alle ragazze di coach Manca per avere ancora più motivazioni a partire dalla prossima partita che si giocherà sabato alle 17 al PalaBubani contro il Rainbow Forlimpopoli.

“Complimenti a Cervia, perché ha confermato di essere un’ottima formazione – afferma coach Angelo Manca -. In settimana avevo detto alle mie ragazze che avremmo affrontato una squadra attenta e che sbaglia pochissimo e il campo lo ha confermato. Cervia ha commesso soltanto 11 errori complessivi mostrando grande solidità mentale. Noi invece abbiamo sbagliato troppo come ad esempio in battuta, ma credo che questa sconfitta ci debba servire per maturare. A fine gara ho detto alla squadra che in simili partite dove c’è più pressione possiamo capire sotto quali aspetti dobbiamo lavorare per crescere e migliorare e sono certo che da questi insegnamenti ripartiremo con ancora più stimoli per affrontare i prossimi impegni”.

My Mech Cervia 3

Fenix Faenza 0

(25-13; 25-23; 25-12)

CERVIA: Agostini ne, Artistico ne, Ceci 2, Di Fazio 13, Gardelli (L2) ne, Grassi, Petrarca 3, Puliti ne, Ravaioli (L1), Toni 3, Toppetti 5, Vega 12, Zatti 2. All.: Simoncelli

FAENZA: Alberti 5, Goni 10, Solaroli 2, Gorini 1, Scardovi, Bertoni 2, Betti 5, Emiliani, Baldani 7, Spada 5, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines 1. All.: Manca

ARBITRI: Catanese – De Mare

NOTE. Punti in battuta: CE 8:, FA: 3; Errori in battuta: CE: 2, FA: 7; Muri: CE: 3, FA: 3.