In occasione dell’imminente apertura del bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune di Faenza per l’anno 2024-2025, tutti i servizi educativi pubblici e privati del nostro territorio hanno organizzato momenti conoscitivi rivolti alle famiglie. All’interno di open day programmati o di visite su appuntamento sarà possibile visitare gli spazi, conoscere come funziona e cosa offre un servizio educativo per bimbi fino ai 3 anni attraverso il racconto e il confronto con il personale educativo.

In particolare, per i posti comunali e convenzionati gli appuntamenti sono previsti, a seconda dell’ente gestore, sabato 2 marzo dalle ore 10 alle 12, per il nido Filafilò gestito dalla Cooperativa sociale 1,2,3 stella, e sabato 9 marzo sia per i servizi gestiti dalla Cooperativa sociale Zerocento (dalle ore 9 alle 12) sia per quelli della Fondazione Marri-S. Umiltà (dalle ore 9.30 alle 12.30). L’ingresso è libero e non necessita di prenotazione.

Dettagli più precisi di tutti gli open day e maggiori informazioni sui servizi per la prima infanzia e sulle iscrizioni per l’anno 2024-2025 ai posti comunali e convenzionati con il Comune di Faenza sono consultabili alla pagina internet Nido d’infanzia (0 -3 anni) / Servizi 0-3 anni, Ludoteca e Centri Estivi / Guida ai servizi / Home – Sito Ufficiale del Comune di Faenza

Il 7 marzo è inoltre in programma anche un incontro informativo on line alle ore 17.15, illustrativo dei servizi per la prima infanzia organizzato dal Centro per le famiglie e tenuto dal Coordinamento pedagogico dell’Unione. Per informazioni e iscrizioni (unicamente per questo incontro) si può contattare il Centro per le famiglie allo 0546 691871 o all’indirizzo di posta elettronica informafamiglie@romagnafaentina.it