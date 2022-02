Omicidio Ilenia Fabbri: sentenza di ergastolo per Nanni e Barbieri | VIDEO

Dopo quasi quattro ore di camera di consiglio è arrivata la sentenza di primo grado per l’omicidio di Ilenia Fabbri avvenuto a Faenza il 6 febbraio del 2021. Accolte le richieste della Procura della Repubblica di Ravenna: ergastolo sia per Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri, sia per Pierluigi Barbieri. Due milioni di euro di risarcimento ad Arianni Nanni, figlia di Claudio Nanni e Ilenia Fabbri. Il risarcimento delle altre parti civili, fra i quali anche il Comune di Faenza, sarà stabilito durante il giudizio civile. Respinta la richiesta della difesa di Barbieri di concedere le attenuanti generiche al sicario reoconfesso. Respinta la richiesta della difesa di Nanni di assoluzione: dopo la lettura della sentenza, l’avvocato Francesco Furnari ha preferito lasciare l’aula senza commentare