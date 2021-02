Continuano le indagini a Faenza per scoprire il responsabile della morte di Ilenia Fabbri. L’ex marito della vittima, Claudio Nanni, è stato indagato con l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Per individuare eventuali tracce biologiche lasciate dall’assassino, la Procura di Ravenna ha nominato un perito che nelle prossime ore svolgerà ulteriori accertamenti con speciali tecnologie, come ad esempio il luminol, nella casa in cui sabato scorso è avvenuto il crimine. Questa mattina la Polizia ha inoltre svolto una perquisizione oltre che nell’abitazione di Nanni anche nell’auto-officina dove l’uomo lavorava.