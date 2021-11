La mostra “Oltre il Sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi” ospitata al museo civico “San Rocco” di Fusignano è prorogata fino a domenica 14 novembre.

La decisione è stata assunta dopo il grande successo della serata “Parliamo di Calcio” che giovedì 4 novembre ha visto protagonisti in un Teatro Moderno sold out le leggende del calcio Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni, i giornalisti Fabio Licari e Luigi Garlando oltre al padrone di casa Arrigo Sacchi.

Assente giustificato Antonio Conte, volato a Londra per la nuova esperienza alla guida del Tottenham Hotspur che ha trasmesso ai partecipanti una lettera di saluto, letta ad inizio serata dal sindaco Nicola Pasi.

La mostra “Oltre il Sogno” sarà quindi visibile al pubblico fino a domenica 14 novembre ogni sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sempre con ingresso gratuito.

Strutturata in diverse sezioni tematiche, l’esposizione si presenta come un vivace racconto visivo fatto di ricordi inediti, filmati, immagini e oggetti ormai passati alla storia sportiva; dagli esordi di Arrigo Sacchi fino alle istantanee dei trionfi più straordinari del calcio moderno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Fusignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna in collaborazione con “La Gazzetta dello Sport”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare l’Urp del Comune di Fusignano allo 0545 955668 o scrivere a urp@comune.fusignano.ra.it.