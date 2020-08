Non sarà presentato l’emendamento al decreto Semplificazioni che rischiava di limitare ulteriormente l’attività del settore offshore nei distretti energetici di Ravenna, Gela e della Val d’Agri. La notizia è stata pubblicata su Milano Finanza, che per prima aveva lanciato l’allarme per il settore. Le proteste da parte di sindacati, operatori del settore e associazioni di categoria sono riuscite quindi a raggiungere il proprio intento.