E’ l’esito di una mirata attività definita dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, all’interno di una pizzeria, in provincia, ove veniva rinvenuto un minore che lavorava come aiuto pizzaiolo. Nelle fasi delle verifiche, gli ispettori trovavano un ragazzino che si occupava di aiutare il pizzaiolo nella preparazione delle pizze. Il ragazzino veniva identificato e risultava aver compiuto 16 anni e da verifiche, il predetto non era stato assunto e non aveva firmato alcun contratto di lavoro. La situazione di accertata irregolarità, esponeva il minore a rischi sia per la salute, in quanto non era stato sottoposto ad alcuna visita medica che comprovava la idoneità al lavoro, sia per la sicurezza, poiché era stata evasa anche la obbligatoria formazione per i rischi legati al tipo di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è stato deferito alla Autorità competente.