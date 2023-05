Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna in tutto il territorio provinciale per prevenire e reprimere attività di sciacallaggio, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, nella serata di ieri (20 maggio), hanno proceduto a deferire alla Procura della Repubblica di Ravenna tre persone straniere (due uomini di cui un minorenne e una donna), con l’accusa di tentata rapina impropria.

Verso le ore 18.00 di ieri, le tre persone venivano notate dal proprietario di un’abitazione di Castel Bolognese, gravemente danneggiata dall’alluvione, intento in operazioni di pulizie e ripristino, allontanarsi dopo essersi impossessati di alcuni oggetti domestici di sua proprietà, momentaneamente accantonati all’esterno dell’immobile. La vittima, prontamente riusciva ad afferrare l’uomo, dopo che, intimatogli di fermarsi, si dava alla fuga, assieme ai suoi complici. Tuttavia, quest’ultimo si divincolava reagendo con violenza, allontanandosi repentinamente, facendo perdere le loro tracce assieme agli altri.

Le immediate ricerche intraprese dai Carabinieri della Stazione su attivazione della vittima, permettevano, nel corso della stessa serata, di rintracciare nell’ambito di quell’abitato gli autori che, dopo le formalità di rito, essendo ormai trascorsa la flagranza di reato, venivano denunciati a piede libero.

I Carabinieri, al fine di infrenare il ripudiante fenomeno dei furti, in un particolare contesto di difficoltà e sofferenza, invitano i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine, segnalando prontamente al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di persone o mezzi sospetti presenti sul territorio, affinché si possa procedere al loro tempestivo controllo o intervenire per impedire trafugamenti in atto.

Nella circostanza, invitano la popolazione a diffidare di persone che con stratagemmi vari chiedono di entrare all’interno di abitazioni o richiedono denaro per i più svariati motivi, riferendo con le medesime modalità tali circostanze agli organi di Polizia, per le opportune verifiche.

Tutte le articolazioni dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio oltre ad assistere la popolazione, sono impegnate in specifici servizi, finalizzati a prevenire ulteriori episodi di “sciacallaggio”.