Dopo quasi un mese dalla tragica alluvione del 19 settembre la popolazione di Traversara si riunisce domani, sabato 12 ottobre, presso la sala del Bar Dante con la partecipazione del Sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni.

“La popolazione avvisata anche tramite volantini affissi in ogni angolo del paese è invitata a partecipare per fare il punto su quanto ancora serve e per ragionare sul futuro di Traversara” affermano Luisa Babini e Angelo Ravagli che cercano di coordinare gli aiuti alla popolazione supportati dai tanti volontari che si attivano ogni giorno per rimettere in sesto un paese che è uscito assi distrutto dall’evento alluvionale del 19 settembre .

“Dal 19 settembre il paese è stato ripulito ed è stata ripristinata, in una gran parte, l’erogazione del gas-metano che serve per cucinare ma anche per avere acqua calda e riscaldamento che fra poco servirà. Resta un problema assai rilevante nelle case ai limiti della zona rossa poiché il ripristino della rete del gas-metano pare essere difficoltoso interferendo con la zona rossa. L’inverno si avvicina e occorre velocizzare i tempi. Di questo e molto altro ancora la cittadinanza vuole parlarne con le istituzioni”.

“Nel periodo di massima urgenza, subito dopo l’evento catastrofico che ha abbattuto case e distrutto una gran parte di paese, si è provveduto ad indirizzare i tanti volontari che si sono prestati ad aiutare la popolazione. In modo particolare hanno lavorato i tanti giovani giunti da ogni parte che hanno ripulito case e strade senza risparmiarsi. Come cittadini volontari abbiamo affiancato la protezione civile per dare loro le necessarie indicazioni avendo noi la conoscenza puntuale del paese e dei suoi abitanti. Abbiamo distribuito, a chiunque dovesse spalare fango e ripulire le case, tutti i mezzi e gli attrezzi necessari. Abbiamo preso i contatti con le organizzazioni di volontariato per la raccolta dei materiali necessari per i bisogni immediati alla prima emergenza. Abbiamo quindi gestito nel centro civico lo stoccaggio di quanto arrivava da istituzioni e associazioni, provvedendo alla distribuzione di prodotti per la pulizia personale e delle case. Abbiamo distribuito: guanti,stivali,badili,pale,idropulitrici e altro. Abbiamo distribuito deumidificatori e ancora ne stiamo distribuendo per asciugare i muri zuppi dell’acqua fuoriuscita dalla rottura dell’argine .Anche la gestione dello stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari quali pasta, riso, sughi, biscotti, latte, tonno, scatolame e altro ci ha impegnato parecchio ma era necessario poiché tanti cittadini non hanno più le case o non hanno le cucine per prepararsi da mangiare. Il Comune ha attivato da subito un servizio di distribuzione di pasti pronti e caldi che al momento va ad esaurimento poichè l’arrivo del metano ha messo molti cittadini nelle condizioni di prepararsi un pasto in modo autonomo. Certo molti non hanno ancora i mobili e gli elettrodomestici in casa quindi ci stiamo occupando di questo per cercare di fare entrare nelle case le persone che, con l’arrivo di elettrodomestici e dei mobili possono essere nelle condizioni di ricominciare a vivere nella “normalità”.La solidarietà che abbiamo toccato con mano ci ha commosso. Adesso però restano tanti problemi da affrontare quali : la ricostruzione delle case distrutte, la sistemazione e l’arredo di quelle che sono state danneggiate ma sono fruibili. Occorre riattivare la rete del gas metano dove ancora manca, serve la linea fissa del telefono, tutt’oggi mancante, perchè le persone anziane, numerose in paese, non hanno il cellulare. Serve soprattutto capire come mettere in sicurezza il fiume Lamone e rendere sicuro questo paese che nel frattempo prova a rialzarsi”.

Hanno già riaperto la parrucchiera Clodette e il parrucchiere Roberto Zattini. Si stanno preparando a riaprire il market di generi alimentari CRAI ( indispensabile), la farmacia e il bar Dante. Occorrerà anche strutturare meglio l’ambulatorio del MMG ( ora collocato in un container ) e la sala di attesa dei pazienti per ora all’aperto. Di questo e di molto altro si parlerà sabato 12 ottobre alle ore 12 presso la sala Bar Dante alla presenza del Sindaco.

“Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare poiché nei momenti difficili come questo occorre che il paese tutto resti unito per la sua rinascita.”