Un incidente fra un camion e un’auto, fortunatamente senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, ha bloccato nel pomeriggio di venerdì l’Adriatica in direzione di Mezzano. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 16.30 nel tratto interessato dai lavori di ampliamento della sede stradale, prima del ponte su via Faentina. Dopo lo scontro, i mezzi hanno bloccato la corsia di marcia e inevitabilmente si è formata una lunga coda di diversi chilometri. Rallentamenti e code anche sulla corsia opposta, direzione Cesena.

I mezzi in transito sulla Classicana, in direzione di Mezzano, sono rimasti quindi bloccati per oltre un’ora, fino al termine di rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale.