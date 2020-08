Nutrie: gli animalisti segnalano maltrattamenti e uccisioni crudeli. La Provincia denuncia furti e gabbie vandalizzate

Animalisti e provincia di Ravenna. Sembra riaccendersi lo scontro legato al contenimento degli animali selvatici. Non più i daini, con tanto di intervento delle trasmissioni televisive nazionali, ma le nutrie. Da una parte infatti l’Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, ha raccolto una serie di segnalazioni da parte di privati cittadini che hanno dato vita ad un esposto alla procura della Repubblica di Ravenna per segnalare maltrattamenti nella cattura dei roditori e uccisioni crudeli. Dall’altra la provincia denuncia atti di vandalismo e furti delle gabbie per catturare gli animali.