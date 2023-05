Al lavoro da lunedì sera a Faenza l’esercito. Nella mattinata di martedì, i militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore sono al lavoro con due squadre fra via Renaccio e via Lapi per rimuovere i rifiuti e tornare a rendere fruibili le strade. Soprattutto infatti nelle traverse di via Lapi, via Carboni e via Calzolari, le montagne di beni distrutti dall’alluvione sono altissime. Le strade si sono trasformate in piccoli sentieri che serpeggiano fra alti comuli.