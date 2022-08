Iniziano domani i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Pietro da Rimini a San Michele.

Il parcheggio sarà a servizio della scuola d’infanzia “M. G. Zaccagnini”, interessata da interventi di ampliamento, ma anche di tutta la comunità.

Attualmente sull’area sono presenti 11 parcheggi, che diventeranno 22, quantità maggiore rispetto alla dotazione minima richiesta rispetto al volume del nuovo edificio scolastico che è pari a 6.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via Pietro da Rimini e via Melozzo da Forlì.

I lavori, la cui durata prevista è di due mesi, saranno in uno stato avanzato e in parte fruibile all’apertura delle scuole per concludersi più avanti contestualmente all’avvio della realizzazione della pista ciclabile.

Il valore dei lavori è pari a 200mila euro, somma finanziata nel Piano degli Investimenti 2022.