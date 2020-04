Dal 14 al 16 aprile 2020 il tratto di Via Renaccio compreso tra l’uscita dalla circonvallazione all’intersezione con via Ballardini (ponte Rosso), sarà chiusa al transito per interventi di rifacimento del tappeto stradale.

Le modifiche alla circolazione saranno segnalate in prossimità del cantiere e sulla viabilità alternativa e saranno le seguenti:

dal ponte Rosso in direzione Forlì: proseguire su via Ballardini, svoltare in via Argnani, svoltare in via Batticuccolo, immissione in circonvallazione, rotonda Donatori di Sangue e svoltare verso Forlì;

dalla circonvallazione in direzione ponte Rosso: proseguire sulla circonvallazione, rotatoria Forlivese, svoltare in circonvallazione direzione Bologna e svoltare in via Batticuccolo, via Argnani, via Ballardini.