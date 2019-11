La Polizia di Stato ha arrestato I.A.G., 24enne ghanese, senza fissa dimora, per il reato di tentata rapina aggravata.

Ieri pomeriggio un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, mentre transitava in viale Pallavicini, è stata fermata da un cittadino che segnalava di essere appena stato minacciato da un cittadino extracomunitario che era ancora presente nella zona e che alla vista dei poliziotti si allontanava imboccando il sottopassaggio ferroviario.

I poliziotti riuscivano a raggiungerlo e bloccarlo, sottoponendolo ad immediata perquisizione sul posto che consentiva di rinvenire e sequestrare un coltello multiuso con lama di cm.5.

Gli agenti, raggiunti dalla parte offesa, apprendevano da questa che poco prima l’extracomunitario l’aveva disarcionato dalla propria bicicletta e alle sue rimostranze lo aveva minacciato con una bottiglia di vetro per poi desistere dal suo intento solo grazie all’intervento di una terza persona che gli aveva prestato aiuto.

Lo straniero è stato quindi condotto in Questura dove è stato sottoposto a foto segnalamento dattiloscopico perché privo di documenti di identificazione; in seguito al riscontro A.F.I.S. è stato identificato per il 24enne ghanese I.A.G., che nel giugno 2019 è risultato colpito da provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna per il periodo di anni 3.

In considerazione di quanto emerso I.A.G. è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna; nella circostanza l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per la contravvenzione del divieto di ritorno nel comune di Ravenna e per detenzione di armi o strumenti atti ad offendere