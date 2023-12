Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, dalle ore 9 alle 19.30, verrà eseguito il primo, dei due in programma, intervento di manutenzione del manto stradale della rotatoria del Niballo (rotatoria di intersezione tra via Gatti, via Granarolo, via San Silvestro , via del Cavalcavia).

L’intervento verrà eseguito tra lo svincolo di via della Costituzione (ingresso verso il centro commerciale) e quello di via San Silvestro.

I mezzi provenienti da via Ravegnana e via Granarolo e diretti verso il centro, dovranno immettersi su via San Silvestro percorrendo la rotatoria della Balena (intersezione tra via Giovanni Paolo II, via Granarolo e via degli Olmi) e poi da via degli Olmi.

I veicoli provenienti da via Gatti avranno la possibilità di immettersi sulla rotatoria del Niballo (nella parte non interessata dai lavori) e percorrere via Granarolo. Inoltre i mezzi con portata inferiore a 3,5 ton. potranno accedere in via San Silvestro percorrendo via della Costituzione.

I veicoli provenienti dalla rotatoria di intersezione tra via Piero della Francesca e via san Silvestro e diretti verso la rotatoria del Niballo non subiranno modifiche alla viabilità.

Nelle strade limitrofe saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni da seguire per raggiungere le diverse destinazioni.