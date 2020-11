Entrano nuovi membri al Capitolo Maioliche di Faenza che si avvicina così a quota 40, obiettivo per il primo trimestre 2021. Il gruppo di imprenditori faentino continua ad incontrarsi il venerdì mattina alle 7.15 online per sviluppare marketing referenziale e i risultati di fatturato testimoniano il successo del Maioliche, stabilmente fra i primi capitoli in regione e in Italia.