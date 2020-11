Curioso recupero nella giornata di martedì mattina da parte dei volontari dell’Infermeria Felina di Bizzuno. Gli operatori sono dovuti intervenire al cimitero di Lugo, dove un atto era finito in un loculo, ad una profondità di due metri e non era più in grado di uscire. Sono state due donne di passaggio a notare quanto accaduto e a lanciare l’allarme. Sono così intervenuti i volontari che hanno recuperato il gatto. Se non fosse stato per le due passanti, l’animale avrebbe rischiato di rimanere intrappolato per giorni.