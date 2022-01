E-Work Faenza comunica che, a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono emersi nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra.

Per questo motivo, in accordo con la società Akronos Moncalieri, la partita in programma questa sera alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi.

E-Work ringrazia la società e lo staff piemontese per la disponibilità e la comprensione dimostrata.