A Imola il funerale di Fausto Gresini: il lavoro del Team continuerà in ricordo del suo fondatore

Il casco, la tuta, la moto Garelli bianca con la quale si laureò Campione del Mondo. Bianca, come il feretro accanto. Si è celebrato a Imola il funerale di Fausto Gresini. Per volontà della famiglia e per rispetto delle norme vigenti a causa dell’epidemia che si è portata via lo stesso Gresini, la cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata. Tuttavia, per permettere a tutti i tifosi, agli appassionati, a coloro che avrebbero voluto essere presenti ma proprio a causa della situazione sanitaria non hanno potuto, è stata organizzata una diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra Gresini Racing con le immagini trasmesse direttamente dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

In ricordo di Fausto Gresini è stata attivata una raccolta fondi a favore del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna:

Intestatario conto: GRESINI RACING SRL VIA PANA 26 48018 FAENZA (RA) ITALIA

IBAN: IT69 F032 9601 6010 0006 7344 853