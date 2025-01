Giovedì 16 gennaio si è svolta, presso l’ospedale di Faenza, la cerimonia di consegna di un assegno da parte di Accademia Medievale e del team di Non Mollo.

La donazione è frutto dell’iniziativa solidale “Non Mollo 2024” e sarà destinata all’acquisto di un solleva pazienti e di pulsossimetri a favore della Unità Operativa di chirurgia multidisciplinare dell’ospedale “degli Infermi” di Faenza.

La presa in carico del paziente chirurgico non si limita all’intervento ma comprende anche l’assistenza post intervento che viene attivata dal personale sanitario.

I sollevatori elettrici per malati sono dispositivi fondamentali nell’assistenza quotidiana a persone con disabilità motorie o condizioni di salute che ne limitano la mobilità. Essi svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la qualità della vita del paziente e di chi lo assiste, garantendo sicurezza, comfort e riducendo lo sforzo fisico necessario per le manovre di trasferimento.

Con un sollevatore elettrico, inoltre, il paziente viene sollevato in modo delicato e uniforme, riducendo al minimo eventuali disagi o dolori. Inoltre, questi dispositivi permettono ai malati di mantenere un certo grado di autonomia e dignità, poiché non sono più completamente dipendenti dal caregiver per i trasferimenti.

Il saturimetro (detto anche pulsossimetro od ossimetro) è uno strumento che consente di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno. Più nel dettaglio, questo strumento consente di valutare la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico e, contemporaneamente, consente di misurare anche la frequenza cardiaca del paziente.

Alla cerimonia erano presenti Davide Tellarini, direttore del Presidio Ospedaliero di Faenza, Donatina Cilla, Direttore Distretto ambito Faenza, Anna Lusa, responsabile infermieristico di struttura dell’ospedale di Faenza, Davide Cavaliere, direttore della Chirurgia generale di Faenza, Remigio Pernetti, responsabile dell’Urologia di Faenza, Maria Chiara Prudentino, Coordinatrice infermieristica e tecnica Chirurgia multidisciplinare, Luciano Dal Borgo, presidente Accademia Medievale, il team di Non Mollo, composto da Mara Altini, Riccardo Bandini, Davide Molignoni, Matteo Lombardi e gli sponsor che hanno contribuito alla raccolta crowdfunding.

Il progetto “Non Mollo” nasce nel 2023 da un’idea di Mara, Riccardo, Davide e Matteo i quali, in sinergia con Luciano di Accademia Medievale, hanno deciso di lanciare un’iniziativa solidale in seguito all’alluvione che danneggiò profondamente il territorio faentino. Visto il successo dell’edizione 2023, i ragazzi hanno deciso di replicare l’evento anche nel 2024 con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ospedale di Faenza.

Grazie a questa iniziativa solidale “Non Mollo” ha donato 5.103,01 € per l’acquisto dei suddetti beni. Un ringraziamento in particolare va ai promotori del progetto e organizzatori dell’evento e a tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa sostenendo altresì la sanità pubblica del territorio faentino.