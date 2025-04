Peccato non aver vinto il derby davanti a tantissimi tifosi faentini che hanno sostenuto i Blacks per quaranta minuti, perché se lo sarebbero meritato. I Raggisolaris mostrano troppi alti e bassi e non hanno la necessaria lucidità nel finale quando recuperano un passivo di 15 punti passando in vantaggio, perché proprio in quel momento l’Andrea Costa piazza l’allungo decisivo. Restano ancora tre partite e il destino è nelle mani dei Blacks per chiudere nelle prime sei posizioni e conquistare l’accesso diretto ai play off. A dare una mano sarà il PalaCattani che ospiterà le sfide di sabato 12 alle 20.30 con Piacenza e di sabato 19 alle 20.30 con Mestre, mentre l’ultimo impegno sarà domenica 27 alle 18 a Casale Monferrato.

L’Andrea Costa parte bene e chiude il primo quarto avanti 22-11, mentre i Blacks devono recriminare per le basse percentuali offensive: 0/12 da tre e 4/11 da due sono infatti statistiche che parlano da sole. Poi Faenza reagisce e ricuce fino al 22-27 con la tripla di Vico, soffrendo però Sanguinetti che da solo regge l’attacco imolese. All’intervallo Faenza insegue 41-38 poi si ritrova sotto 38-52 e da quel momento reagisce alla grande. Cavallero, Vico e la difesa guidano la riscossa, con Fragonara che pennella la tripla del sorpasso: 57-55. L’inerzia sembra essere nelle mani manfrede, ma il colpo del ko non arriva, e così inizia una lotta accesa e punto a punto fino al 63-63 quando sale in cattedra Zedda. Otto suoi punti consecutivi avviano il break di 16-0 che risulterà decisivo.

Up Imola – Blacks Faenza 79-66

UP IMOLA: Fazzi 1, Pavani, Benintendi ne, Toniato 13, Filippini 8, Klanjscek 14, Chiappelli 12, Martini 2, Sanguinetti 17, Zedda 12. All.: Vecchi

BLACKS FAENZA: Poletti 12, Calbini 4, Vico 8, Poggi 10, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli, Ammannato 5, Cavallero 10, Fragonara 17. All.: Garelli

Arbitri: Di Luzio – Spinello

Note. Parziali: 22-11; 41-33; 55-51. Tiri da 2: Imola: 16/44, Faenza: 16/41; tiri da tre: Imola: 12/26, Faenza: 7/26; tiri liberi: Imola: 11/13, Faenza 13/16:; Rimbalzi totali: Imola: 49, Faenza: 37

Uscito per falli: Chiappelli