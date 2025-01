La Romagna offre ancora per gli ultimi giorni di gennaio un ricco calendario di eventi culturali, enogastronomici e artistici, che permettono di scoprire il territorio anche durante i mesi più freddi. Dai musei di Rimini alle sagre tradizionali in provincia di Ravenna, passando per le esposizioni d’arte di Cesena e Ferrara, ogni angolo di questa terra sa come accogliere visitatori e residenti con calore e creatività. L’inverno diventa così un’opportunità per vivere la Romagna in modo autentico, tra cultura, tradizioni e sapori unici.

A Ravenna e dintorni…

Il nuovo anno si arricchisce di eventi che uniscono cultura e gastronomia.

Presso la Tomba di Dante a Ravenna continua quotidianamente la lettura pubblica di un canto della Divina Commedia grazie all’iniziativa “L’ora che volge il disìo”, un’occasione unica per avvicinarsi all’opera dantesca e vivere un momento di raccoglimento e cultura in un luogo carico di storia.

Cervia celebra il suo prodotto tipico con la “Festa del Cardo Gobbo” il 25 e 26 gennaio, offrendo degustazioni e piatti a base di questo prezioso ortaggio invernale, riscoprendo sapori autentici e tradizionali.

A Solarolo, dal 17 al 19 gennaio, si tiene la tradizionale sagra della polenta, bisò e sabadò, con stand gastronomici e serate musicali in piazza Garibaldi, un appuntamento che riscalda i cuori con piatti sostanziosi e convivialità.

Alfonsine propone invece due serate di show cooking il 24 e 31 gennaio con “Il Teatro del Gusto Show Cooking” presso la Sala Rita Levi Montalcini, un’occasione per scoprire nuovi sapori con le chef Simona Pasini ed Elisa Liverani, che guideranno il pubblico nella preparazione di piatti creativi e gustosi.