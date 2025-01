Ieri, 15 gennaio, la signora Aurelia Bargossi di San Pancrazio ha festeggiato i suoi 101 anni in compagnia di parenti, amici e vicini di casa.

Nata a Ravenna e nubile, il suo segreto di longevità è «Non sposarsi e bere un bicchiere di vino al giorno».

Durante gli anni di attività, la sua fama di abile sarta è arrivata persino a Milano, richiamando clienti per la confezione di abiti a regola d’arte. Aurelia ricorda ancora i nomi di alcune di queste signore, disposte a percorrere molti chilometri per avere un abito cucito da lei.

Alla sua festa sono intervenuti in tanti per gli auguri, tra cui, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità anche l’Assessore Gianluca Zannoni.