Anno nuovo, sede nuova per il Milan Club Faenza“Carlo Sangiorgi”.

E’ ufficiale il trasferimento presso il Rione Verde, in via Cavour 37, dopo sei mesi al Circolo Villa Franchi. Sono poche centinaia di metri di distanza, ma un passo importante che segna una nuova tappa per il sodalizio rossonero faentino.

“Ringraziamo il Circolo Villa Franchi che ci ha permesso di proseguire in serenità l’attività nella seconda parte dell’anno appena concluso – ha detto il presidente Giuseppe Sangiorgi – Il bilancio è positivo, con quasi 400 soci tesserati e tante iniziative, in particolare la bellissima serata con mister Alberto Zaccheroni e la cena di fine anno contraddistinta dal simpatico quiz rossonero, oltre alle partite viste allo stadio di San Siro grazie alla nostra organizzazione o in sede davanti al mega schermo. Proseguiamo da questi numeri e da qui”.

E’ infatti ancora possibile il tesseramento al Milan Club Faenza che prevede la possibilità di usufruire gratuitamente di tutta una serie di servizi (prenotazione biglietti e viaggi a Milano allo stadio “Meazza”, visione condivisa delle partite in tv nella sala riservata al Rione Verde) oltre a una bellissima t-shirt esclusiva.

La tessera associativa nominativa rilasciata ai soci dei Milan Club affiliati all’AIMC dà anche la possibilità di usufruire di una serie di vantaggi collegati al “mondo Milan”: sconti per visitare Casa Milan e il museo di San Siro, sull’acquisto di prodotti e sul merchandising, oggettistica e accessori, ristoranti e alberghi.

E’ possibile sottoscrivere la tessera associativa chiedendo informazioni presso la sede, ma anche una serie di “Punti Milan Club” a Faenza e nel comprensorio.

L’elenco è disponibile sul profilo Facebook del Milan Club Faenza.

I soci iscritti saranno come sempre tempestivamente informati sull’attività grazie ai social media, in particolare le pagine Facebook, Instagram dedicate e la chat su Whatsapp.

Per informazioni, tel. 3533781751 e-mail: milanclubfaenza8422@gmail.com