Sono tanti gli ottimi risultati che Atletica 85 Faenza BCC ha fatto registrare nello scorso fine settimana, con un impegno evidente dalle cronache sia per gli atleti sia per i tecnici che li seguono.

Cominciamo da Firenze, con il Meeting indoor di salti tenutosi sabato 29 ed in cui nella categoria Juniores M l’atleta Mattia Ferri si è piazzato 2° segnando il proprio PB di 1,95m nell’alto, valevole quale minimo per i Campionati italiani jun all’aperto e per i Campionati Italiani indoor del prossimo fine settimana ad Ancona. Per le Juniores F, Aurora Bacchini si è piazzata 1a nel salto in alto con 1,57m e mancato di poco il minimo per i Campionati italiani junior su pista. Arianna Marocchi 5a invece nel salto in lungo con 5,04m.

29 gennaio 2022, Savignano sul Rubicone (FC) – CdS Cross Provinciale

Grande partecipazione dei giovanissimi atleti e atlete di A85 per le dure gare dei cross che ha portato la squadra al 1° posto nella graduatoria di società sia femminile che maschile grazie a numerosi primi posti (Mattia Monti EM8 – Dario Antonini EM10 – Ruggero Vespignani RM – Beatrice Bertoni RF – Luca Cattani CM – Maristella Servadei CF)e svariati buoni piazzamenti.

30 gennaio 2022, Parma – Meeting indoor giovanile

Weekend impegnato anche per gli atleti più giovani a Parma, con le Cadette sui 60H Giorgia Battilani 9’’88 (PB), sui 60 piani Zoe Fiorentini 8’’20, Emma Baldassarri 8’’67, Matilde Argnani 8’’82, Eva Alpi 8’’96, Michela Zama 9’’24 e Francesca Fontana 10’’00 ed i Cadetti sui 60 piani Riccardo Dotti 7’’95 e Pietro Rizzo 8’’08.

30 gennaio 2022, Ancona – Meeting Nazionale Indoor Assoluti

Nel capoluogo marchigiano si sono registrati sui 60 piani, per gli Juniores F Carolina Alvisi 8’’11 PB, per le Allieve Matilde Bandini 8”42, per gli Juniores M Filippo Paganelli 7”16, per i Seniores M Carlo Montaguti 7”23, per gli Allievi Nicolò Della Godenza 7”58 PB e Davide Visani 7”58 PB.

30 gennaio 2022, Faenza – Campionato invernale di lanci

Domenica infine a Faenza, nella nuova gabbia della pedana dei lanci si è tenuta la prima prova del campionato invernale con una buona partecipazione di atleti sia della regione sia da fuori regione. Tutti i risultati QUI.

Domenica prossima 6 febbraio alla 2a prova del CDS di Cross Assoluto/Giovanile/Master a Castellarano (RE) sarà massimo l’impegno della squadra per mantenere l’ottimo piazzamento sia a livello femminile che maschile.