Nuova manifestazione in Piazza del Popolo a Ravenna contro la guerra in Ucraina | VIDEO

Nuova manifestazione in Piazza del Popolo a Ravenna contro la guerra in Ucraina. L’appuntamento è stato organizzato da Cgil, Cisl e Uil e ha visto la partecipazione di diverse associazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni locali della provincia di Ravenna, della stessa Provincia di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna. In piazza ovviamente anche molti ucraini residenti a Ravenna che in questi giorni hanno già più volte comunicato la loro preoccupazione per le famiglie rimaste nel Paese natio oggi sotto attacco da parte della Russia.

Durante la manifestazione diverse realtà hanno preso la parola a cominciare proprio dai sindacati, poi Anpi ed Emergency.