Nuova direttrice per l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Faenza

Nuova direzione all’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Faenza. La direzione ospedaliera e la direzione dell’azienda sanitaria hanno presentato la dottoressa Alessandra Colozza, in forza allo stesso reparto dal 2006. Romana d’origine, classe ’73, la dottoressa Colozza ha all’attivo 3882 interventi come primo operatore. Le sue competenze all’interno dell’equipe si sono sviluppate nel trattamento della traumatologia complessa degli arti, chirurgia protesica degli arti superiori, traumatologia pediatrica, artroscopia e chirurgia della mano.

Per l’Ortopedia di Faenza è un periodo di cambiamenti. Il reparto è ormai tornato ai livelli di operatività pre-covid sia negli interventi, sia nell’attività ambulatoriale, sia nelle consulenze, sia nei ricoveri, dopo aver ceduto una parte dei posti letto, fino allo scorso aprile, per le ospedalizzazioni generate dal coronavirus. I nuovi cambiamenti riguarderanno anche il rapporto con il Pronto Soccorso e l’attività ambulatoriale.

Per quanto riguarda i primari, sono in arrivo altri 5 professionisti per il nostro ospedale, mentre verranno presto indetti altri 10 concorsi per il territorio.