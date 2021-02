Tragedia in via Concezione nella frazione di Cannuzzo, dove un agricoltore ha perso la vita schiacciato da un trattore dopo che il mezzo si è ribaltato. L’uomo, classe 1951, intorno alle 15, stava lavorando vicino casa, quando le gradi ruote del mezzo sono scivolate lungo la riva del fossato a lato del podere. Il trattore si è ribaltato e non ha lasciato speranze all’agricoltore.