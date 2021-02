Pronto Soccorso, presentato il progetto di ampliamento: due anni per il completamento dei lavori

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, alla quale ha preso parte anche il nuovo Direttore del presidio Francesca Bravi. L’emergenza Coronavirus ha infatti reso note le criticità e le carenze strutturali dell’ospedale ravennate, che dall’inizio del duemila ha visto un amento dell’accesso dei pazienti pari al 20%. Il nuovo Pronto Soccorso, che coprirà una superficie di 4 mila metri quadrati in grado di ospitare 26 posti letto, al suo interno disporrà di due percorsi per separare l’accesso delle persone infette dagli altri utenti e anche un piano superiore nel quale verranno organizzati letti per la rianimazione e un blocco operatorio per gli interventi chirurgici d’emergenza. Questo secondo piano verrà realizzato al termine dei lavori al primo, che potrebbero partire già dal prossimo mese di maggio grazie ad un primo investimento di 5 milioni di euro che esclude i costi per la realizzazione del blocco operatorio.