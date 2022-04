Incendiata auto oggi alle 13.20 ad Alfonsine sulla via Stroppata, poco fuori dal paese direzione Fusignano, illesi i due occupanti. L’auto alimentata a Gpl è uscita di strada in un fosso poco profondo, a seguito dell’impatto, ha preso fuoco. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale della BassaRomagna ha chiuso la via Stroppata durante le operazioni di spegnimento. L’auto è andata completamente distrutta.