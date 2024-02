E’ iniziata la volata verso le Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta (CRCVC) da 25 metri per i nuotatori agonisti del Nuoto Sub Faenza programmate per il terzo e il quarto weekend di marzo: sabato 16 e domenica 17 allo Stadio del Nuoto di Riccione, sabato 23 e domenica 24 alla piscina “Campedelli” di Carpi. Intanto le atlete e gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores si sono misurati nelle due scorse domeniche a Forlì nelle gare della terza prova del CRCVC con ottimi riscontri cronometrici per tutti ed il miglioramento di diversi primati personali. Si sono particolarmente messi in evidenza Alex Gaddoni e Nicola Bruschi, in campo femminile Andrea Maltoni, Angelica Donati e Penelope Sangiorgi. L’ultima possibilità di andare oltre i vari record personali e conquistare una finale capiterà domenica prossima ancora a Forlì al 2° Trofeo Motion.

Va ricordato che lunedì 11 e martedì 12 marzo a Riccione si svolgeranno i Campionati italiani di Categoria di Fondo indoor, dove sulla distanza di 5 chilometri saranno in gara la campionessa regionale junior Giada Minelli e Filippo Rondinini, classificatosi quarto in Emilia-Romagna.

I più giovani Esordienti A e B saranno impegnati il 3 e il 10 marzo a Pinarella di Cervia nel terzo turno del Torneo Invernale. Le bambine ed i bambini della categoria Esordienti C sono invece proiettati alla terza prova del Torneo Libertas Propaganda che si svolgerà domenica 17 marzo alla piscina comunale “Ruggi” di Imola.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 è tornata in acqua domenica scorsa per la 3^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin alla piscina Dogali per affrontare la Penta Modena che ha prevalso nelle battute finali col punteggio di 5 a 3. L’incontro è stato piacevole e combattuto fino al termine: i faentini hanno messo in mostra una buona difesa, ma in attacco hanno dovuto fare i conti col bravo portiere modenese che ha parato due tiri di rigore. I ragazzi allenati da Piero Calderoni saranno impegnati nel turno successivo domenica 10 marzo alla piscina “Carmen Longo” di Bologna per incontrare il President.

E’ tornata sconfitta da Bologna la squadra Esordienti Under 12 nella quinta giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B: la De Akker ha vinto per 18 a 9. “Ho però visto un netto miglioramento rispetto alla partita di andata, soprattutto in fase di attacco – commenta l’allenatore Luca Cimatti -. Abbiamo sbagliato due rigori che lasciano un po’ l’amaro in bocca e commesso qualche errore di troppo in difesa. Considerando che tutti ragazzi hanno iniziato quest’anno, sono abbastanza contento, ma c’è ancora molto da lavorare”. Domenica 10 marzo alle 14 il Nuoto Sub Faenza sarà di scena a Ravenna per strappare i primi punti in attesa che scatti la seconda fase del campionato.

Per la squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini è in arrivo la 7^ giornata di andata del Campionato regionale Uisp: sabato 2 marzo alle 16 sarà in trasferta alla piscina Dogali di Modena per affrontare la Penta.

Al giro di boa della stagione i Master della pallanuoto nel girone A del Campionato regionale Uisp hanno rimediato una sconfitta interna per 6 a 20 contro i Sabadons Bologna, causata dalle troppe assenze fra i giocatori titolari. La 2^ giornata di ritorno vede i ragazzi di coach Spoglianti giovedì 29 febbraio alle 20 in trasferta a Riccione.